Waterdrop oficjalnym partnerem turnieju Australian Open 2026

250 ogólnodostępnych punktów z wodą podczas Australian Open 2026

Podczas Australian Open 2026 Waterdrop po raz kolejny pokaże, że profesjonalny sport i troska o środowisko mogą iść w parze. Butelki wielokrotnego użytku pozwolą znacząco ograniczyć plastik jednorazowego użytku, a obecność 250 punktów z wodą pitną w Melbourne Park ułatwi fanom uzupełnianie płynów bez konieczności kupowania napojów w plastikowych opakowaniach. Edukacja na temat odpowiedniego nawodnienia i promowanie ekologicznych praktyk wśród zawodników i kibiców to jeden z kluczowych elementów strategii i misji Waterdrop. Marka podkreśla, że świadome nawodnienie wpływa nie tylko na komfort i zdrowie, ale również na koncentrację i wydajność nie tylko podczas intensywnego wysiłku fizycznego, lecz także uczestnicząc w masowych imprezach sportowych.

Nawodnienie dla 80 tys. osób podczas Australian Open 2025

W ubiegłej edycji Waterdrop także pełnił rolę oficjalnego partnera turnieju, wspierając zawodników, trenerów, kadrę oraz dziesiątki tysięcy kibiców. W Melbourne Park działało 250 punktów z bezpłatną wodą pitną, z których do butelek wielokrotnego użytku pobrano łącznie 40 tys. litrów wody. W efekcie zapewniono nawodnienie ponad 80 tys. osobom. Stoisko Waterdrop było bardzo licznie odwiedzane przez kibiców. Ambasadorzy marki – Hubert Hurkacz, Taylor Fritz, Elina Switolina i Matteo Arnaldi spotykali się tam z kibicami między meczami. Dodatkowo na miejscu przygotowano 2400 personalizowanych, grawerowanych butelek z limitowanej edycji Australian Open, które stały się wyjątkową pamiątką dla uczestników turnieju.

1,2 mln kibiców podczas Australian Open 2025

Marka Waterdrop potwierdza kontynuację współpracy z Australian Open jako oficjalny partner podczas turnieju 2026 roku. W czasie Australian Open 2026 Waterdrop będzie wspierać zawodników, trenerów i kibiców w codziennym nawodnieniu, zgodnie ze swoją misją odpowiedzialnego podejścia do środowiska. Australian Open przyciąga setki tysięcy fanów na korty Melbourne Park i miliony w mediach na całym świecie, tworząc największe sportowe widowisko w sezonie Wielkiego Szlema. W 2025 roku frekwencja na miejscu przekroczyła 1,2 mln kibiców.

Limitowana kolekcja butelek wielorazowych AO26

Działania Waterdrop na Australian Open 2026 wspierają misję marki, polegającą na zmienianiu sposobu, w jaki wydarzenia sportowe podchodzą do nawodnienia – w kierunku większej świadomości ekologicznej i lepszych doświadczeń dla kibiców. Naturalnym uzupełnieniem tego podejścia jest limitowana kolekcja AO26, stworzona z myślą o fanach, którzy wybierają styl inspirowany turniejowym klimatem i świadome, wielorazowe rozwiązania. W jej skład wchodzą stalowe butelki oraz kubek termiczny o różnych pojemnościach (400/600/1000 ml) w unikatowych kolorach od bieli, przez fiolet, róż, zieleń, błękit, aż po granat.